Se n’è andato Moss, cane-eroe che salvava vite

Non si parla di una persona, ma il dolore che ha colpito i volontari del team Mirò di Valentano (Viterbo) è lo stesso. Sabato è venuto a mancafe Moss, ‘il professore’, cane-eroe che negli anni ha partecipato alle ricerche di scomparsi dopo i terremoti de L’Aquila, Amatrice e che ha contribuito a salvare numerose persone disperse nei boschi. Insieme al suo conduttore Francesco Pinna, hanno costituito un binomio affiatatissimo al quale molte persone devono la propria vita. Il suo valore è ben noto nel mondo della cinofilia, i suoi insegnamenti sono stati fondamentali per molti altri cani da soccorso. Resterà vivo per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto e per il team Mirò sarà per sempre ‘il professore’, colui da cui imparare.

