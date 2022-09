«Se non torni con me mi ammazzo» e manda all’ex la foto della pistola: denunciato

Per ordine del giudice, non poteva avvicinarsi all’ex compagna né poteva comunicare con lei. Invece le ha mandato un messaggio per convincerla a tornare insieme, minacciando che l’avrebbe fatta finita se si fosse rifiutata. Per ‘convincerla’, ha pure mandato le foto di una pistola con relative munizioni. Così la donna ha chiamato la polizia – il fatto è accaduto a Spoleto – e gli agenti, dopo aver verificato che l’uomo non risultava detentore di armi, lo hanno raggiunto presso la sua abitazione. Prima si sono assicurati delle sue condizioni di salute, poi hanno perquisito l’appartamento, trovando la pistola – risultata di libera vendita – e le cartucce, detenute senza alcun titolo di polizia. Condotto in questura, l’uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni e violazione delle prescrizioni previste (il divieto di avvicinarsi e/o comunicare con l’ex compagna).

