Segnaletica ‘fai da te’ a Marmore: «Meritiamo di più»

di Fra.Tor.

«Bene la presenza di tanti visitatori alla Cascata delle Marmore, ma a tutelare lo spazio giochi e le aree verdi dei Campacci e alla sistemazione della segnaletica chi ci pensa?». A denunciare i disagi è il segretario del circolo Pd Marmore, Sandro Piccinini.

I Campacci

«Roboanti le dichiarazioni del sindaco di Terni sulla massiccia presenza di visitatori alla Cascata delle Marmore – sottolinea Piccinini – ma il primo cittadino non ha minimamente pensato di tutelare lo spazio giochi e le aree verdi dei Campacci grazie all’utilizzo di transenne e un minimo di vigilanza. Nel weekend di Ferragosto in molti si sono radunati al fresco di Marmore, ma la gestione delle macchine parcheggiate è stata davvero critica. Dove sta l’assessore competente?».

La segnaletica

«Per non parlare poi della segnaletica ‘fai da te’ all’imbocco di via Piscina, una stradina stretta dove spesso si incastrano camper e auto. Mettere un segnale turistico che indica il belvedere superiore della Cascata delle Marmore è troppo difficile? – si chiede il segretario del circolo Pd -. Può essere che gli introiti dei biglietti sono pochi e l’acquisto di qualche segnale in più non ci esce. Situazione simile e grottesca in via della Cava Paolina e via Conti Menotti dove sono stati rimossi i segnali messi dalla società che gestisce l’area della Cascata, complimenti. Analoga segnaletica ‘fai da te’ anche alla nuova uscita dalla superstrada, davanti alla trattoria Teresa. Anas, Regione Umbria, Provincia e Comune di Terni se la passano male e non sono riusciti a sistemare due segnali, uno che indica la Cascata delle Marmore e uno che indica il lago di Piediluco, lasciando i turisti allo sbando senza sapere dove andare».