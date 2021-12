Segretari provinciali Lega: Puletti per Perugia, Veller a Terni

Novità in casa Lega. Il Carroccio ha nominato i referenti provinciali: si tratta di Manuela Puletti per Perugia, una conferma, e David Veller Fornasa per Terni. «Entrambi avranno – spiega il segretario regionale Virginio Caparvi – il compito di accompagnare la fase congressuale della Lega Umbria che inizierà in questo fine settimana con tre sezioni: Umbertide, Città di Castello e Deruta e proseguirà nel mese di gennaio con le sezioni. Previsti invece per il mese di aprile i congressi provinciali. Contemporaneamente – aggiunge – sono stati istituti due direttivi provinciali composti da eletti, da sindaci, da consiglieri regionali, dareferenti territoriali, per fare in modo che la linea politica della Lega U mbria sia decisa sempre più sia dai militanti, ma anche dagli eletti che conoscono le problematiche e le peculiarità del territorio».

Elezioni provinciali in vista

Per Caparvi «la Lega Umbria si rilancia facendo leva su un grande punto di forza che è quello dei numerosi eletti dei vari comuni e della Regione Umbria, in vista anche delle elezioni provinciali che ci vedono protagonisti sia a Perugia, con Stefano Zuccarini, sia a Terni, con la candidatura di Laura Pernazza. La Lega Umbria farà sentire la propria voce in una discussione plurale e un coinvolgimento sempre più ampio dei territori. È nostro obiettivo far coincidere questa fase di accompagnamento ai congressi – conclude – con l’inizio di una fase di rilancio dell’azione politica della Lega Umbria a livello regionale». Da ricordare che Veller fu capo di Gabinetto del Comune di Terni – nonché responsabile della segreteria del primo cittadino – dal 1995 al 1999 con Gianfranco Ciaurro sindaco, mentre nell’anno precedente fu dirigente dell’ufficio sviluppo economico di palazzo Spada. È stato inoltre consigliere comunale a Narni.