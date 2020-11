Senza bar, si ritrovano al supermercato per bere: sanzionati

Si sono ritrovati al supermercato – in assenza di bar e locali disponibili – per consumare alcolici ma i carabinieri li hanno ‘scoperti’ e sanzionati. Il fatto è accaduto ad Umbertide ed ha visto coinvolte cinque persone a cui sono state contestate le violazioni relative al divieto di assembramento e distanziamento sociale. La posizione del titolare dell’esercizio commerciale è finita all’attenzione della polizia Locale di Umbertide, anche alla luce del fatto che la consumazione all’interno dei locali, a prescindere dalla normativa Covid, non è consentita per tale tipologia di esercizio. L’attività è stata messa in atto nel corso dei controlli congiunti fra Arma dei carabinieri – stazione di Umbertide e Nor di Città di Castello – e polizia Locale. Il bilancio è di 20 veicoli fermati e 30 persone controllate, fra cui alcuni soggetti già noti alle forze dell’ordine.

