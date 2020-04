Senza patente e assicurazione, guida auto sequestrata

Quando ha notato la pattuglia dell’Arma, ha subito invertito la marcia allontanandosi precipitosamente. Una manovra che ai carabinieri di Bettona non poteva passare inosservata: da qui l’inseguimento, concluso dopo alcuni chilometri. L’uomo al volante dell’auto – noto pregiudicato originario della Sicilia residente a Bastia Umbra – oltre a non saper giustificare la sua presenza in un comune diverso da quello di residenza, era sprovvisto del documento di identità. Da qui l’identificazione che ha fatto emergere non solo i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, ma anche un ‘problema’ di non poco conto rispetto all’auto utilizzata: senza assicurazione, sottoposta a sequestro proprio per questo motivo, era stata affidata in custodia giudiziale al soggetto. Conseguenze: sanzioni amministrative a raffica, revoca della patente di guida, sequestro bis del veicolo e custodia, questa volta, presso un deposito autorizzato. Avviate anche le procedure per la definitiva confisca. Infine per l’uomo è scattato il diviet di ritorno a Bettona per tre anni.

