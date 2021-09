Serie B, Grifo e Fere: anticipi e posticipi fino a fine novembre

Domenica 10 ottobre e domenica 14 novembre sosta per le Nazionali in serie B, come da calendario, poi turno infrasettimanale a fine ottobre e fine novembre, che seguono quello di questa settimana. La Lega di Serie B ha diramato il calendario con orari, anticipi e posticipi delle due umbre.

IL CALENDARIO DI SERIE B

Il calendario del Perugia: anticipi e posticipi

Quattro partite alle 14, due alle 20.30 (fra cui lo scontro di Benevento contro gli ex Caserta ed Elia) mentre nel giorno di Ognissanti, lunedì 1 novembre, si torna a quello che una volta era il consueto orario delle 15. Contro il Crotone alle 16.15.

6^ giornata Perugia-Alessandria, domenica 26 settembre ore 14;

7^ giornata Benevento-Perugia, domenica 3 ottobre ore 20:30;

8^ giornata Perugia-Brescia, domenica 17 ottobre ore 14;

9^ giornata Lecce-Perugia, sabato 23 ottobre ore 14;

10^ giornata Perugia-Reggina, giovedì 28 ottobre ore 20:30;

11^ giornata Spal-Perugia, lunedì 1 novembre ore 15;

12^ giornata Como-Perugia, sabato 6 novembre ore 14;

13^ giornata Perugia-Crotone, sabato 20 novembre ore 16:15;

14^ giornata Perugia-Cittadella, sabato 27 novembre ore 18:30;

15^ giornata Pisa-Perugia, martedì 30 novembre ore 18

Il calendario della Ternana: anticipi e posticipi

Mai di domenica fra metà ottobre e fine novembre per la Ternana, che ha ben quattro partite alle 14,due posticipi al lunedì e un anticipo al venerdì.

8^ giornata Pordenone-Ternana sabato 16 ottobre (ore 14)

9^ giornata Ternana-Vicenza sabato 23 ottobre (ore 14)

10^ giornata Cosenza-Ternana mercoledì 27 ottobre (ore 18)

11^ giornata Ternana-Como lunedì 1 novembre (ore 15)

12^ giornata Alessandria-Ternana sabato 6 novembre (ore 14)

13^ giornata Ternana-Cittadella sabato 13 novembre (ore 14)

14^ giornata Lecce-Ternana venerdì 26 novembre (ore 20.30)

15^ giornata Ternana-Crotone lunedì 29 novembre (ore 20.30)