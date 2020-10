Serie C, il programma fino al giro di boa

Reso noto dalla Lega Pro il programma delle partite di Serie C, fino alla sosta natalizia.

Gli impegni delle umbre

Perugia

Modena-Perugia la notte di Halloween, con la Sambenedettese alle 17.30, col Padova in infrasettimanale, derby col Gubbio ancora di sabato sera, il 21 novembre. Prenatalizia mercoledì 23 in casa con il Ravenna.

Gubbio

Detto del derby col Perugia, segnaliamo la partita con la Vis Pesaro nel giorno dei Santi, l’infrasettimanale col Ravenna, la trasferta con la matricola Matelica alle 17.30 di domenica 6 dicembre, prenatalizio in trasferta a Mantova.

Ternana

Fere in anticipo con la Cavese, in trasferta, sabato 7 novembre, poi alle 18.30 del mercoledì successivo c’è il Francavilla al Liberati. Big match a Bari domenica alle 17.30, stesso orario poi per la partita casalinga con il Teramo (22 novembre) e per la trasferta di Avellino due settimane dopo. Vigilia di Natale di riposo per i calciatori rossoverdi che quindi andranno in ferie prima e torneranno in campo il 10 gennaio contro il Monopoli.

IL CALENDARIO COMPLETO (PDF)

A che ora si gioca

Le gare si disputeranno nella giornata di domenica (eccetto i turni infrasettimanali e la 15a giornata di ritorno) con anticipi e posticipi nelle giornate di sabato e lunedì. Saranno determinati tre anticipi il sabato (uno per girone) e un posticipo il lunedì. Per gli anticipi e per i posticipi la Lega Pro indicherà l’orario delle 20.45 per il sabato e delle 21.00 per il lunedì. Le gare di domenica saranno programmate alle ore 15.00 e alle ore 17.30.

I turni infrasettimanali si disputeranno nella giornata di mercoledì. Le società coinvolte nei posticipi del lunedì disputeranno il turno infrasettimanale immediatamente successivo nella giornata di giovedì. Le gare saranno programmate alle ore 18.30 e alle ore 20.45. Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze

organizzative o televisive.