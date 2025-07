di Giovanni Cardarello

«Sarà una grande innovazione. Ho parlato col presidente Marani e c’è entusiasmo». Parole e musica di Daniele Orsato il nuovo designatore della Can C, gli arbitri della Lega Pro. L’oggetto è il cosiddetto VS, il Fifa Video Support, meglio noto come Var light o Var a chiamata.

Sarò operativo dalla prossima Serie C e quindi investirà in modo diretto le partite di Perugia, Ternana e Gubbio. Vediamo come funziona. Come accennato si chiama Fifa Video Support, sulla carta è un VAR ‘minore’ ma sarà comunque uno strumento di grande supporto per i direttori di gara. Ma non solo, oltre ad essere di supporto sarà anche una palestra di sperimentazione per il VAR a chiamata e per l’assenza di un addetto al VAR, dato che tutto sarà delegato all’arbitro dell’incontro.

Ecco come funziona. «Ogni allenatore – ha spiegato Orsato alla Gazzetta dello Sport – avrà due chiamate a disposizione nell’arco della partita» specificando che «Ciascun mister manterrà in tatto il numero di richieste nel caso in cui il direttore di gara gli dia ragione». «L’arbitro andrà a riguardare le azioni discusse al video prendendo la decisione opportuna».

Ogni allenatore, per segnalare l’intenzione di fare una richiesta di revisione al video, alzerà il braccio roteando platealmente la mano e consegnerà un modulo con la richiesta al quarto uomo. A quel punto l’arbitro andrà al monitor e controllerà la correttezza della sua decisione. Il Video support potrà essere invocato solo in cinque casi, errore chiaro ed evidente, gol o non gol, rigore o non rigore, cartellini rossi diretti (non nel caso del doppio cartellino giallo), errore di persona.

Per renderlo operativo sarà necessario mettere a disposizione del quarto uomo e del direttore di gara un set di telecamere, non meno di 1 non più di 4 per creare l’uniformità nella copertura delle immagini. Non è scontato che questo fattore sia praticabile in ogni stadio della Serie C dove, come noto, ci sono spesso difficoltà anche per mettere una telecamera in modo adeguato per la diretta (a pagamento) dei match.

Ma è comunque un primo importante tentativo tanto per abbassare il livello di errore, quanto per ridurre la discrezionalità per non tacere del fatto che con il VAR light si formerà una generazione di arbitri che passa al professionismo con il supporto della tecnologia come parte integrante della direzione di gara e no come “alieno” che giudica gli errori. E non è poco. Al campo, come sempre, tutte le risposte