Dopo la Ternana anche il Perugia in diretta tv

Sei partite del Perugia, a partire dal derby col Gubbio del prossimo 21 novembre, saranno trasmesse in diretta da Umbria Tv, canale 10. Tutte le altre partite saranno trasmesse in differita, integralmente o in sintesi da mezz’ora.

Il Grifo torna sul ’10’

L’emittente, che storicamente ha legato il proprio marchio alle vicende biancorosse, con trasmissioni dedicate e con la ritrasmissione delle partite, rispolvera quindi le dirette, come negli anni della serie C (l’ultima fu Salernitana-Perugia 2-2), che si erano fermate nel 2014, dopo la promozione in serie B. In serie cadetta infatti non sono possibili; il pacchetto dei diritti non lo prevede. Tornano anche le differite, che negli ultimi due anni erano appannaggio di Tef, detentrice dei cosiddetti ‘secondi diritti’, presi nel 2018.

I dettagli e la programmazione

L’accordo – spiega la tv in una nota – è stato definito nel pomeriggio di lunedì tra Umbria Televisioni, società editrice del polo televisivo UmbriaTv canale 10 e TRG canale 11, e la Lega pro: l’intesa prevede anche la concessione a UmbriaTv dei diritti per le differite di tutte le 30 partite del Perugia che restano in calendario in questa stagione. Ma la novità principale è che 6 partite saranno trasmesse in diretta in esclusiva e in chiaro (gratuitamente) su UmbriaTv canale 10, con pre e post partita con la squadra de ‘Il Calcio in Piazzetta’, trasmissione con cui vengono seguite le partite del Grifo in modalità studio&stadio.

Il primo derby e forse anche il secondo

Il primo appuntamento sarà sabato 21 novembre quando alle 20.45 scenderanno in campo per il primo derby stagionale Perugia e Gubbio. UmbriaTv dovrebbe trasmettere in diretta ed in esclusiva anche la gara di ritorno, in programma al ‘Barbetti’ di Gubbio, a meno che non si aggiudichi i diritti la Rai.

Il problemi di Eleven

La notizia ovviamente è stata accolta con piacere dai tifosi del Perugia, viste anche le difficoltà di Eleven Sports (lo streaming spesso si è interrotto nelle ultime giornate), che anche per questo – su pressione della Lega Pro – ha deciso di rendere disponibili gratuitamente le partite su YouTube, fino alla risoluzione dei problemi tecnici. E del resto è stato questo il motivo che ha spinto il presidente della Ternana Stefano Bandecchi a presentare una offerta per la trasmissione in diretta delle gare delle Fere su Unicusano Tv. Trattandosi di emittente nazionale, Bandecchi ha potuto accaparrarsi tutte le gare.