Serie C-Now: il derby Perugia-Gubbio trasmesso in mondovisione

di Giovanni Cardarello

Il campionato di Serie C-Now, da questo fine settimana, va in mondovisione. S’ avete letto bene, da questo fine settimana il terzo campionato nazionale sarà visibile in tutto il mondo. A partite dai match validi per la tredicesima giornata del girone di andata, infatti, grazie all’accordo tra Comintech, licenziataria dei diritti internazionali per Lega Pro e Fifa+, le partite della Serie C-Now, della Coppa Italia e della Supercoppa di categoria, saranno visibili anche all’estero.

Fifa+, nello specifico, è la piattaforma di tv in streaming per gli appassionati di calcio, che offre partite in diretta da tutto il mondo. E la Serie C-Now sarà la prima lega calcistica europea ad essere trasmessa in diretta sulla sua piattaforma. E l’onore di aprire questa nuova era della visione dei match della categoria spetterà al derby provinciale valido per il girone B, tra il Perugia di Francesco Baldini ed il Gubbio di Piero Braglia. La sfida è in programma allo stadio ‘Renato Curi’ domenica 12 novembre alle 20.45,

In verità la prima sfida in assoluto ad essere trasmessa in mondovisione sarà quella tra Albinoleffe-Padova, girone A, ma i match sono ceduti in un unico pacchetto insieme al posticipo di lunedì sera tra AZ Picerno e Potenza, girone C. Il progetto prende il via con una selezione delle principali gare di ogni giornata ma poi il numero delle partite trasmesse andrà, progressivamente, a crescere nelle successive giornate. L’obiettivo è quello di erogare l’intero palinsesto. L’accordo tra Comintech e FIFA+ per il campionato di Lega Pro sarà valido fino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo per altri due anni.

«Grazie all’accordo tra Comintech e FIFA + – ha commentato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani – i moltissimi tifosi italiani all’estero della Serie C-Now potranno tenersi connessi alle proprie origini, riscoprire il loro senso di appartenenza guardando le partite della squadra del cuore che seguono da sempre»