Serie C, sfumano i playoff per il Gubbio

Il Gubbio fa il suo ma la Virtus Verona pareggia al 95′ contro il Modena e spezza il sogno playoff (da 11°) dei rossoblù. Stagione terminata per i ragazzi di Vincenzo Torrente, vincenti per 2-1 sul Fano al ‘Barbetti’ grazie alle marcature di Gómez su calcio di rigore e Sainz-Maza dopo il temporaneo pareggio firmato da Cargnelutti: sembrava fatta e invece il gol di Danti in extremis in Veneto consegna l’ultimo posto disponibile proprio agli scaligeri. Malaccari e compagni concludono così a quota 48, uno in meno rispetto ai concorrenti. Resta comunque una buona annata quella del Gubbio.

