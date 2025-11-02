di Giovanni Cardarello
Domenica ricca per le squadre umbre impegnate nel girone E della serie D, tre vittorie e una sconfitta è il bilancio di giornata ma c’è da considerare che due si scontravano tra di loro nell’infuocato derby di Orvieto. Vediamo cosa è successo partendo proprio dal risultato del ‘Muzi’ dove lo Sporting Trestina ha battuto i locali grazie alle reti di Dottori e Tolomello, intervallate dalla rete del pari di Caon.
Torna al successo il Cannara, il secondo stagionale, grazie al bel 2-1 centrato allo ‘Spoletini’ contro il Camaiore. A determinare la vittoria degli umbri i gol di Bertaina e Roselli. Molto bene anche il Foligno che espugna il campo del Follonica Gavorrano con le reti di Khribech e Settimi, 0-2 il finale. La vittoria consente ai falchetti di rimanere al terzo posto e di accorciare sul Siena (0-0 interno con il Prato). Prosegue invece la fuga del Grosseto che vince 1-2 a Scandicci. Domenica prossima big match al ‘Blasone’ Foligno-Siena.
Serie D girone E, risultati 10° giornata
Cannara-Camaiore 2–1
Follonica-Gavorrano-Foligno 0–2
Orvietana-Sporting Trestina 1–2
Poggibonsi-Seravezza 1–1
Scandicci-Grosseto 1–2
Siena-Prato 0–0
Tau Altopascio-Aquila Montevarchi 3–0
Terranuova Traiana-San Donato Tavarnelle 1–0
Vivi Altotevere Sansepolcro-Ghiviborgo 1–2
Serie D girone E, classifica dopo la 10° giornata
Grosseto 25
Siena 21
Foligno 20
Tau Altopascio 20
Seravezza 20
Ghiviborgo 18
San Donato Tavarnelle 18
Prato 16
Terranuova Traiana 14
Sporting Trestina 11
Orvietana 10
Aquila Montevarchi 10
Scandicci 9
Cannara 9
Camaiore 9
Follonica Gavorrano 8
Vivi Altotevere Sansepolcro 7
Poggibonsi 3