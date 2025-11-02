di Giovanni Cardarello

Domenica ricca per le squadre umbre impegnate nel girone E della serie D, tre vittorie e una sconfitta è il bilancio di giornata ma c’è da considerare che due si scontravano tra di loro nell’infuocato derby di Orvieto. Vediamo cosa è successo partendo proprio dal risultato del ‘Muzi’ dove lo Sporting Trestina ha battuto i locali grazie alle reti di Dottori e Tolomello, intervallate dalla rete del pari di Caon.

Torna al successo il Cannara, il secondo stagionale, grazie al bel 2-1 centrato allo ‘Spoletini’ contro il Camaiore. A determinare la vittoria degli umbri i gol di Bertaina e Roselli. Molto bene anche il Foligno che espugna il campo del Follonica Gavorrano con le reti di Khribech e Settimi, 0-2 il finale. La vittoria consente ai falchetti di rimanere al terzo posto e di accorciare sul Siena (0-0 interno con il Prato). Prosegue invece la fuga del Grosseto che vince 1-2 a Scandicci. Domenica prossima big match al ‘Blasone’ Foligno-Siena.

Serie D girone E, risultati 10° giornata

Cannara-Camaiore 2–1

Follonica-Gavorrano-Foligno 0–2

Orvietana-Sporting Trestina 1–2

Poggibonsi-Seravezza 1–1

Scandicci-Grosseto 1–2

Siena-Prato 0–0

Tau Altopascio-Aquila Montevarchi 3–0

Terranuova Traiana-San Donato Tavarnelle 1–0

Vivi Altotevere Sansepolcro-Ghiviborgo 1–2

Serie D girone E, classifica dopo la 10° giornata

Grosseto 25

Siena 21

Foligno 20

Tau Altopascio 20

Seravezza 20

Ghiviborgo 18

San Donato Tavarnelle 18

Prato 16

Terranuova Traiana 14

Sporting Trestina 11

Orvietana 10

Aquila Montevarchi 10

Scandicci 9

Cannara 9

Camaiore 9

Follonica Gavorrano 8

Vivi Altotevere Sansepolcro 7

Poggibonsi 3