di Giovanni Cardarello

La sesta giornata del girone E della serie D si è giocata, come quella di quindici giorni fa, con la logica dello ‘spezzatino’. Una logica che, inevitabilmente, ha condizionato le prestazioni e favorito le sorprese. Il motivo della divisione dei match tra sabato e domenica il turno di Coppa Italia: mercoledì 8, infatti, sono in programma i trentaduesimi di finale.

Per questo motivo il derbyssimo umbro tra Orvietana e Foligno si è giocato di sabato. Ed è stato un derby che davvero non ha tradito le attese. Lo hanno vinto, dopo quattro sconfitte consecutive, i padroni di casa. Tre a uno il risultato, con omaggio finale a mister Antonio Rizzolo fermo ai box per un problema di salute, frutto della doppietta di Caon, del gol di Tenkorang e della rete della bandiera di Tomassini per i falchetti. Per l’USO ossigeno puro.

Sempre sabato il match dello Sporting Trestina che lotta alla pari con la nuova capolista Grosseto e cade solo al gol di Marzierli. Pari interno, infine, per il Cannara: 0-0 con l’Aquila Montevarchi. Come accennato in settimane c’è la Coppa Italia, il Foligno riceve al ‘Blasone’ l’Atletico Ascoli mentre l’Orvietana ospita il Siena.

Serie D girone E – Risultati 6° giornata

Cannara–Aquila Montevarchi 0–0

Follonica Gavorrano–Siena 0–1

Orvietana–Foligno 3–1

Poggibonsi–Prato 1–2

Camaiore–Seravezza 1–0

Scandicci–Ghiviborgo 2–0

Sporting Trestina–Grosseto 0–1

Tau Altopascio–San Donato Tavarnelle 3–0

Terranuova Traiana–Vivi Altotevere Sansepolcro 0-0

La classifica

Siena 13

Tau Altopascio 13

Grosseto 13

Seravezza 12

San Donato Tavarnelle 11

Foligno 10

Prato 9

Ghiviborgo 8

Scandicci 8

Camaiore 8

Vivi Altotevere Sansepolcro 7

Terranuova Traiana 7

Follonica Gavorrano7

Aquila Montevarchi 6

Orvietana 6

Cannara 5

Sporting Trestina 4

Poggibonsi 2