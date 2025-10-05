di Giovanni Cardarello
La sesta giornata del girone E della serie D si è giocata, come quella di quindici giorni fa, con la logica dello ‘spezzatino’. Una logica che, inevitabilmente, ha condizionato le prestazioni e favorito le sorprese. Il motivo della divisione dei match tra sabato e domenica il turno di Coppa Italia: mercoledì 8, infatti, sono in programma i trentaduesimi di finale.
Per questo motivo il derbyssimo umbro tra Orvietana e Foligno si è giocato di sabato. Ed è stato un derby che davvero non ha tradito le attese. Lo hanno vinto, dopo quattro sconfitte consecutive, i padroni di casa. Tre a uno il risultato, con omaggio finale a mister Antonio Rizzolo fermo ai box per un problema di salute, frutto della doppietta di Caon, del gol di Tenkorang e della rete della bandiera di Tomassini per i falchetti. Per l’USO ossigeno puro.
Sempre sabato il match dello Sporting Trestina che lotta alla pari con la nuova capolista Grosseto e cade solo al gol di Marzierli. Pari interno, infine, per il Cannara: 0-0 con l’Aquila Montevarchi. Come accennato in settimane c’è la Coppa Italia, il Foligno riceve al ‘Blasone’ l’Atletico Ascoli mentre l’Orvietana ospita il Siena.
Serie D girone E – Risultati 6° giornata
Cannara–Aquila Montevarchi 0–0
Follonica Gavorrano–Siena 0–1
Orvietana–Foligno 3–1
Poggibonsi–Prato 1–2
Camaiore–Seravezza 1–0
Scandicci–Ghiviborgo 2–0
Sporting Trestina–Grosseto 0–1
Tau Altopascio–San Donato Tavarnelle 3–0
Terranuova Traiana–Vivi Altotevere Sansepolcro 0-0
La classifica
Siena 13
Tau Altopascio 13
Grosseto 13
Seravezza 12
San Donato Tavarnelle 11
Foligno 10
Prato 9
Ghiviborgo 8
Scandicci 8
Camaiore 8
Vivi Altotevere Sansepolcro 7
Terranuova Traiana 7
Follonica Gavorrano7
Aquila Montevarchi 6
Orvietana 6
Cannara 5
Sporting Trestina 4
Poggibonsi 2