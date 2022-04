Servizi cimiteriali Terni 2021: accertamento raddoppiato, superata quota 200 mila euro

di S.F.

I servizi cimiteriali del Comune di Terni e le entrate per palazzo Spada. Si è parlato anche di questo martedì mattina nel corso della III commissione consiliare dedicata esclusivamente al rendiconto di bilancio 2021: breve passaggio anche sull’incremento rispetto ai numeri registrati nel 2020 su input del consigliere comunale del M5S, Luca Simonetti. In sostanza è stato chiesto quanto ha incassato l’Ente in questo ambito dopo i recenti aumenti approvati: «Siamo passati da un accertamento – la risposta della dirigente alle attività finanziarie di palazzo Spada, Grazia Marcucci – di 111 mila nel 2020 a 209 mila per il 2021». Quasi un raddoppio. Alla fine l’atto generale verrà approvato con cinque voti favorevoli e tre contrari.

