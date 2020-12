Sesto live X Factor: Blind vola in finale

di A.B.

La semifinale di X Factor 2020 andata in onda giovedì 3 dicembre, ha visto il salvataggio di Blind al ballottaggio, ma è costato l’eliminazione diretta a Mydrama. I due concorrenti si sono sfidati con i loro cavalli di battaglia per l’ultimo testa a testa cantando i loro inediti. «Abbiamo fatto un percorso ricco di tante cose, esco col sorriso», ha commentato la sua eliminazione Alessandra Martinelli, ma oramai conosciuta col suo nome d’arte Mydrama. In occasione della finale di giovedì prossimo, i giudici Hell Raton, Emma, Manuel Agnelli e Mika avranno tutti un solo concorrente a testa.

Doppia Manche

La puntata della semifinale si è svolta, come sempre, su due manche. La prima caratterizzata dai featuring con duetti d’eccezione e la seconda dedicata ai brani del cuore di ogni corrente, come si evince dal titolo ‘Mysong’. Nella prima parte Blind ha interpretato, insieme all’artista Madame, il brano ‘Baby’, mentre nella seconda parte ‘Mysong’ ha selezionato la sua canzone originale del cuore ‘Come Habla’ sulla base di Good Time di Ghali. Attualmente il cantante perugino, passato dalla periferia al palco di X Factor, è il favorito alla vittoria dei bookmaker su Stanleybet.it è ora a 1,64.

Ospiti speciali

Gli ospiti della semifinale sono stati i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno presentato il loro nuovo EP AHIA! (Sony Music), da oggi in uscita su tutte le piattaforme. «Il lavoro – hanno raccontato – è nato a marzo in pieno periodo di lockdown, pur essendo stato concepito in lunghi mesi complicati non è per questo privo di quell’ironia e di quella capacità evocativa».

La finale

L’appuntamento per la finalissima è per giovedì 10 dicembre, in onda su Sky Uno e Now Tv. Chi si aggiudicherà la vittoria tra Blind, i Little Pieces of Marmelade, Casadilego e N.A.I.P?