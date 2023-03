Sfilata ‘deluxe’ all’evento dedicato ai motori a Montecastrilli

‘Motori In special edition’, l’evento che si è tenuto domenica 19 marzo al centro fiere di Montecastrilli e che ha ottenuto un ottimo successo di pubblico, ha ospitato anche l’esposizione di ben cinquanta auto, sia storiche che supercar moderne, che hanno sfilato al vaglio di una giuria e di un pubblico che è stato parte attiva grazie alla capacità di coinvolgimento di Emiliano Squarta, anchorman dell’evento. Con lui anche gli esperti Francesco Falciola, presidente di ‘Autodepocaeventi’, ente aderente ASI (Automotoclub Storico Italiano) e commissario tecnico nazionale del gruppo Lampeggiatori Blu Storici, e Umbro Passone, direttore del Museo Scuderia Traguardo di Amelia, dallo scorso anno inserito nel circuito museale nazionale dell’ASI.

Storiche e supercar

Le auto, preventivamente selezionate, hanno offerto un viaggio virtuale nella storia dagli anni ’30 del secolo scorso ad oggi, distinto in due fasi: alle 12 hanno sfilato le ‘supercar’, mentre nel pomeriggio le ‘storiche’. In questa seconda categoria, la prima classificata è stata la Mercedes 190 SL del 1959 della Collezione Castelli, seconda la Lancia Delta Evoluzione del 1991 di Silvio Buccione, quindi al terzo posto la Ford Mustang del 1967 di Riccardo Barbaccia. La categoria ‘supercar’ ha visto il successo incontestabile del veicolo ibrido secondo Ferrari: la SF90, mille cavalli tra silenti (220) e ruggenti (780) condotti con disinvoltura dal giovanissimo Lorenzo Conti affiancato nell’occasione, in quanto neopatentato, da un esperto coach. Al secondo posto la formidabile Lamborghini Diablo, dodici cilindri strepitosi guidati da Maurizio Paloni; terzo posto per la Ferrari 488 spider ‘giallo Modena’ presentata dallo staff della Carrozzeria C.S.S. di Vascigliano di Stroncone, main sponsor della manifestazione. Ai vincitori un trattamento di car detailing, servizio di pulizia approfondita dell’auto, offerto da ‘Gorilla Clean Garage’.

Tanti eventi in uno

A qualificare la manifestazione, un focus sulla sicurezza stradale che ha visto le testimonianze di Marco Pompili dell’omonima autoscuola con sede a Terni e a Montecastrilli, di Umbro Passone che ha evidenziato come il veicolo d’epoca possa essere uno strumento di promozione della sicurezza stradale, di Francesco Falciola quale autore in materia di cultura e tecniche di guida (tra le pubblicazioni, ‘La guida nei servizi di polizia: cultura e tecnica’ ed. Laurus Robuffo). Storia e ‘storiografia’, sicurezza stradale e formazione, musica, cultura ma anche spettacolo e divertimento ad integrare la giornata dei motori a Montecastrilli con gli stuntman sicuri anche su due ruote di quattro e con ‘Mala Cars: sporche storie di Alfa Romeo’, il libro di Pierluigi Sbaraglia edito da Gambini Editore: nove storie di Alfa Romeo degli anni ’60 e ’70, guidate dalle forze dell’ordine ma anche dai peggiori delinquenti.