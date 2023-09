‘Sì alla vita, no alla droga’: mattinata per i giovani in cattedrale

Si è tenuto giovedì mattina in cattedrale l’evento ‘Sì alla vita, no alla droga’, nell’ambito delle festività per il Preziosissimo Sangue di Gesù organizzate dalla parrocchia del duomo di Terni guidata da don Alessandro Rossini. All’incontro hanno partecipato numerosi studenti delle scuole superiore di Terni che hanno potuto ascoltare relatori di primissimo piano: il questore Antonio Pignataro, la conduttrice, scrittrice e attivista per i diritti umani Claudia Conte e le autorità locali, dal questore di Terni Bruno Failla al vescovo Francesco Antonio Soddu. «Si tratta di una iniziativa molto importante – afferma Claudia Conte -, dobbiamo offrire ai giovani esempi positivi, alternative alla vita triste che purtroppo si prospetta a chi fa uso di droga. Seguiamo i consigli delle forze dell’ordine e delle persone coraggiose, come don Coluccia e don Alessandro Rossini, simboli della lotta allo spaccio e alla criminalità». Per il questore Pignataro «lo scopo principale della lotta alla droga è quello di tutelare la vita e la salute dei nostri ragazzi. Occorre che ciascuno di noi faccia la sua parte puntualizzando che la politica non si sostituisca alla scienza medica che da anni sottolinea i danni che qualsiasi tipo di droga causa non solo a livello fisico, ma anche e soprattutto a livello cerebrale».

