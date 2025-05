Si è finto un carabinieri per truffare un uomo di 35 anni dell’Orvietano su Facebook. L’Arma tuttavia lo ha scoperto ed ora un 28enne tarantino è stato denunciato dai veri militari.

L’indagine dell’Arma è scattata in seguito alla denuncia-querela sporta a gennaio «dopo che la vittima aveva tentato di acquistare uno Iphone del valore di 600 euro tramite la piattaforma Marketplace», spiegano i carabinieri. Il 28enne, per ingannare il potenziale acquirente, si era presentato come carabiniere in servizio proprio presso la Stazione di Orvieto. Il 35enne si è fidato – dopo aver visto l’immagine della confezione del telefono – e ha effettuato il pagamento di 600 euro con un bonifico.

Il luogo di incontro era stabilito proprio nella locale stazione dell’Arma. Tuttavia, giunto in caserma e chiesto del nominativo fornito, la vittima si è resa conto di essere stata truffata. «Le indagini avviate dai militari hanno consentito di risalire all’effettivo utilizzatore sia dell’utenza telefonica che del codice Iban fornito per il pagamento, identificato nel giovane pugliese già noto alle forze dell’ordine». C’è la denuncia in stato di libertà.