Si finge proprietaria di un’abitazione, incassa caparra per l’affitto e sparisce: denunciata

Ha pubblicato sui social l’annuncio relativo ad un appartamento in affitto a Perugia. Una donna l’ha contattata e ha versato alla presunta proprietaria dell’immobile la somma di 1.350 euro – su una carta prepagata – a titolo di caparra. Poi le due si sono accordate per prendere visione dell’abitazione ma la locatrice – una donna di 44 anni – prima ha rinviato l’appuntamento e poi è ‘svanita nel nulla’. La successiva denuncia sporta dalla vittima del raggiro alla polizia di Stato di Assisi, ha fatto emergere che la 44enne, per effettuare la transazione, aveva usato le generalità di un’altra donna che, nel novembre 2022, aveva sporto denuncia per sostituzione di persona. Dagli approfondimenti investigativi è inoltre emerso che sia la carta prepagata che l’utenza telefonica erano state utilizzate in passato per effettuare altre truffe, consumate tutte con le stesse modalità. Al termine delle attività, la 44enne è stata denunciata all’autorità giudiziaria.

Condividi questo articolo su