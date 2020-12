Importunava passanti e viaggiatori maschi per adescarli, violando oltretutto la normativa per il contenimento del Covid-19 in quanto si muoveva fuori dal territorio comunale di provenienza. A finire nei guai una 33enne romena, bloccata dagli agenti del commissariato della polizia di Stato di Assisi alla stazione di Bastia Umbra: per lei c’è l’ordine di allontanamento e la sanzione. Non ha saputo giustificare il motivo dello spostamento.

