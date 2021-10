Si presenta in Corte d’Appello con la droga: «È legale». Arrestato

Giovedì mattina si è presentato presso la sede della Corte d’Appello di Perugia. Durante i controlli all’ingresso, però, è stato fermato dalla vigilanza: addosso – e in particolare nello zaino – aveva della droga. In totale 47,55 grammi di hashish. Per questo il giovane è stato arrestato in flagrante dalla polizia di Perugia, intervenuta su richiesta degli addetti alla sicurezza.

«Ma è legale»

La droga era contenuta in un barattolo di vetro infilato nello zaino: sul punto il giovane, con precedenti di polizia, ha sostenuto che si trattava di droga ‘legale’. Tutto inutile: dalle analisi è risultato hashish con un principio attivo ben superiore ai limiti di legge e utile a confezionare 425 dosi. L’arresto è stato poi convalidato.