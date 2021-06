Ancora un incidente sul lavoro, ancora in campagna, ancora una volta protagonista un agricoltore che si ribalta col suo trattore. Mercoledì è accaduto a Bettona, nella mattinata di giovedì a Todi, su un campo adiacente la strada provinciale 417, verso direzione Frontignano.

I soccorsi

Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere in asse il mezzo e recuperare l’uomo alla guida che era rimasto nell’abitacolo ma per fortuna, proprio grazie alla protezione, non ha riportato gravi ferite.