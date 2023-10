LE FOTO

Intervento ‘lacustre’ per i vigili del fuoco di Perugia che giovedì mattina – erano le 11 circa – si sono portati sul lago Trasimeno, in zona Monte del Lago, per soccorrere un uomo che si era ribaltato con il proprio hovercraft. La persona è stata recuperata e condotta presso il porto di Castiglione del Lago e, fortunatamente, non ha riportato conseguenze fisiche in seguito all’incidente.