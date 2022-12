Tragico incidente agricolo a Nocera Umbra (Perugia) nel pomeriggio di domenica. Un anziano ha perso la vta in un terreno, dopo essersi ribaltato con il trattore che stava conducendo per eseguire alcuni lavori. I sanitari del 118 si sono portati sul posto ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I carabinieri, di contro, hanno avviato gli accertamenti sull’accaduto e la dinamica – finita all’attenzione dell’autorità giudiziaria – sarebbe tanto tragica quanto semplice.

Condividi questo articolo su