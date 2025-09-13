Si è ribaltato con l’auto e, durante i rilievi, all’interno del veicolo è stata scoperta una batteria per l’alimentazione dei semafori stradali. Di cui il protagonista, un 37enne residente in Lombardia, non ha saputo fornire spiegazioni: nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione. Il fatto è accaduto tra Guardea e Montecchio.

L’intervento ha coinvolto i carabinieri della stazione di Guardea in collaborazione con i colleghi del Norm della Compagnia di Amelia. L’uomo si era ribaltato lungo la SS205 Amerina nella zona di Montecchio, fortunatamente senza riportare conseguenze serie: «Nel corso dei rilievi del sinistro e del recupero del veicolo incidentato, i militari hanno rinvenuto a bordo del mezzo una batteria per l’alimentazione dei semafori stradali, di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso», sottolinea l’Arma.

L’Arma ha quindi individuato la ditta proprietaria della batteria (si trova nelle Marche) ed il cantiere da dove era stata rubata, nel territorio comunale di Guardea. Il manufatto è stato restituito al legittimo proprietario, mentre per il 37enne c’è la denuncia.