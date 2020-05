Si rompe caviglia sul monte Tezio: soccorso

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Perugia – in collaborazione con il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria – domenica pomeriggio intorno alle ore 16.30 nei pressi della ‘Tomba del faggeto’, alle pendici del monte Tezio in zona Pantano (Perugia). Il motivo: un uomo che stava effettando una passeggiata, è scivolato riportando la frattura di una caviglia. Dopo essere stato recuperato, l’uomo è stato affidato alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale.

