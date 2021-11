Si ubriaca al bar e minaccia di morte poliziotti: denunciato

Si è ubriacato e ha minacciato di morte gli agenti della squadra Volante. Per questo motivo un 44enne di origine marocchine è stato denunciato dalla polizia di Stato di Perugia dopo un intervento all’interno di un bar di Ponte San Giovanni.

L’intervento

Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione per l’atteggiamento molesto dell’uomo nei confronti dei clienti. Era ubriaco ed incapace di rialzarsi: ha reagito aggredendo verbalmente con tanto di minacce di morte e ingiurie. Sul 44enne, con precedenti di polizia, pendeva un ordine di Daspo Willy: non poteva entrare nei locali di pubblico intrattenimento nell’intero territorio provinciale di Perugia nonché posizionarsi nei paraggi delle attività. Per lui è scattata la denuncia per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per l’inosservanza dell’ordine del questore.