Beve e si arrampica su cartello stradale: sanzionato 54enne per ubriachezza

Si è ubriacato, poi si è arrampicato su un cartello stradale iniziando ad inveire ed urlare. Creando non pochi problemi ai passanti: questa la ragione che ha portato la polizia di Stato di Perugia a sanzionare un 54enne italiano – precedenti per minacce, furto aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale – per ubriachezza. Il fatto è accaduto in pieno centro storico.

Nei guai

Il 54enne è stato fatto scendere ma, nonostante l’invito ad esibire i documenti, ha continuato comunque a tenere un comportamento quantomeno poco collaborativo. L’uomo è stato accompagnato in questura. Poco tempo fa era stato denunciato perché sorpreso con una katana da samurai senza una valida motivazione: terminati gli accertamenti è sanzionato ai sensi dell’articolo 688 del codice penale.