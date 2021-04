La spilla: «Siamo sordi, giù la mascherina»

Condividi questo articolo su

















Non ha avuto molto successo la mascherina trasparente che lascia vedere la bocca e consente di leggere il labiale. Poco diffusa. Forse anche perché abbastanza cara. E così il mondo delle associazioni che riuniscono le persone sorde si è organizzato con una soluzione alternativa.

Giù la mascherina

«Nei confronti dei sordi c’è una discriminazione che va assolutamente risolta – dice Clarissa Bartolini – le mascherine ostacolano la lettura labiale e creano situazioni di forte disagio e stress, escludendo le persone sorde dalla vita sociale con conseguenze psicosociali devastanti». Per questo nasce l’idea della spilla ‘Giù la mascherina’, che invita non tanto a violare le norme sull’utilizzo dei Dpi quando a dare un messaggio di vicinanza alle persone sorde. «Per la spilla devo ringraziare ‘Grand Prix Italia’ che mi ha aiutata a crearla».

Sordità, disabilità invisibile

Come sappiamo la sordità è una disabilità invisibile e quando ci troviamo davanti ad altre persone veniamo aggrediti da interlocutori che ci urlano contro, pensando che alzare la voce serva a qualcosa. Purtroppo ancora oggi non è stato risolto il problema della mascherine trasparenti, la società conosce ancora poco il tempo che riguarda la sordità. Per questo ho pensato all’idea della spilla. Se non altro per informare le persone che incontriamo sul nostro cammino.

Gli aiuti per le persone sorde

Siamo in un mondo, dove sono veicolate tante informazioni sulla sordità purtroppo ci sono ancora tanti pregiudizi e stereotipi duri a morire, in particolare su noi sordi. Dobbiamo, cercare di combattere, sensibilizzando. C’è ancora tanto lavoro da fare, per costruire una società sempre più inclusiva che non abbia alcuna barriera architettonica e culturale, soprattutto verso le donne. Voglio ricordare che c’è un app che ci permette di aiutare a comunicare meglio che si chiama VEASYT LIVE è un servizio di video interpretariato professionale a distanza utilizzabile via web o da application, nelle lingue vocali e nelle lingue dei segni. Ci sono altre app che permettono di trascrivere in sottotitoli come trascrizione istantanea. Ava ha rilasciato queste applicazioni con l’obiettivo di dare un prezioso supporto per i sordi.