Sicurezza stradale: gli studenti di Orvieto ‘a lezione’ dalle istituzioni

Mattinata di cultura, formazione, senso civico e soprattutto di sicurezza, quella di giovedì nella Sala dei Quattrocenti del palazzo del Capitano del Popolo, ad Orvieto. In campo la polizia Stradale di Orvieto e quella di Terni che hanno concluso un ciclo di incontri dedicati agli studenti dei licei classico e scientifico. La conferenza – e non poteva essere altrimenti – è stata incentrata sull’importanza della sicurezza stradale nella vita di ciascuno ed ha visto la presenza di relatori qualificati. Come Flaminio Monteleone (procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Perugia), Roberta Tardani (sindaco di Orvieto), Luciana Giorgi (dirigente sezione polizia Stradale Terni) e Stefano Spagnoli (comandante sottosezione polizia Stradale Orvieto). Nel corso della conferenza è stato proiettato il film prodotto dalla polizia di Stato proprio per sensibilizzare i giovani sul tema, con l’obiettivo di responsabilizzarli sui comportamenti da tenere alla guida di veicoli.

