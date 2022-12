Sii Terni, lavori a Gabelletta: possibile mancanza temporanea d’acqua

Lavori di manutenzione straordinaria in arrivo a Gabelletta per la Sii. Sono in programma dalle 23 di martedì 6 dicembre alle 5 di mercoledì 7: interesserà Via Gabelletta, Via Sirio, Strada di Rotale, Strada Fontana di Polo, Strada del Mulino, Via del Centenario, Strada di Scentelle, Via Andromeda, Via Croce del Sud, Strada di Porete, Via Pleiadi, Via Orione, Via Pegaso, Via Vega, Strada di Cerreta, Via Cassiopea, Via Orsa Maggiore, Via Chioma di Berenice, Via Orsa Minore, Strada del Ponticello, Via Omega, Strada di Vallemicero, Via della Cometa, Strada di Vagoti, Strada di Collestacio e zone limitrofe. «Durante l’intervento potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza – spiega la Sii – o carenza idrica localizzata. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile».

