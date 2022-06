Sii Terni, ‘spinta’ per la bolletta web: «Zero ritardi»

«Sicura, veloce, zero problemi e zero ritardi». Così la Sii definisce la bolletta web: partita la campagna di comunicazione rivolta ai clienti per l’attivazione.

La bolletta web

«Averla è semplice. I clienti potranno accedere all’area riservata del sito www.siiato2.it e, a costo zero, potranno attivare il servizio. In questo modo – fa sapere la società – potranno ricevere comodamente la bolletta digitale dell’acqua via email in versione interattiva e navigabile, così da consultarla online su qualunque dispositivo. I vantaggi derivanti dall’attivazione della bolletta web sono molteplici. Si risparmiano le spese di spedizione ed il servizio è completamente gratuito, c’è la sicurezza di ricevere puntualmente la bolletta appena emessa senza dover attendere i tempi di spedizione e consegna, evitando qualunque disguido nel recapito. Inoltre si possono archiviare le proprie bollette direttamente sul pc senza perderne neanche una e consultarle in ogni momento ed aiutare l’ambiente evitando sprechi di carta e riducendo le emissioni di CO2.». Tutte le info sono sul portale www.siiato2.it.

Sii cerca personale

La società Sii ricerca due laureati in ingegneria civile e ambientale, per l’area tecnica e gestionale e due diplomati per l’area commerciale. La ricerca è rivolta ai candidati di entrambi i sessi. Il bando di selezione e le informazioni di dettaglio ed utili alle candidature sono consultabili nel portale web della società all’indirizzo: www.siiato2.it – nella sezione ‘Avvisi e news’.