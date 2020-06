Silvana Benigno nominata Cavaliere al Merito

L’onorificenza a cavaliere al merito della Repubblica Italiana adesso ha davvero tutti i crismi dell’ufficialità per Silvana Benigno, mamma coraggio scomparsa a gennaio scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro.

La consegna del libro

La consegna è avvenuta nelle mani della figlia Federica e del marito Fabrizio da parte del prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, a cui è stata donata una copia del libro ‘Il tuo sorriso ribelle’, dove si racconta la storia di Silvana e il suo percorso durante la malattia, insieme allo straordinario messaggio di speranza e di solidarietà che ha lasciato. Proprio il suo esempio è stato alla base della consegna dell’onorificenza. Il prefetto Sgaraglia aveva fatto visita alla donna poco prima della sua morte.

Presentazione per il compleanno

La pergamena dell’onorificenza sarà esposta per la prima volta domenica 7 giugno, quando, in occasione del compleanno di Silvana, sarà nuovamente presentato il libro in località Brecceto di Selci. Soddisfazione per il conferimento è stata espressa dal sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, presidente della Provincia di Perugia, da quello di Citerna, Enea Paladino, e da quello di San Giustino, Paolo Fratini.