Sir, incubo Covid. Positivi anche Anderson e Mengozzi (che ha la febbre)

Si teme un focolaio in casa Sir. Dopo Rychlicki (in isolamento dal 13 dicembre), infatti, è stato trovato positivo anche Matt Anderson. «Il giocatore – specifica una nota della società – è asintomatico ed è stato immediatamente posto, come da protocollo, in isolamento fiduciario».

Anderson positivo, Mengozzi ha la febbre

Positivo anche Mengozzi, che invece è sintomatico e non ha partecipato al controllo proprio perché accusava qualche lieve sintomo febbrile. Per lui l’esito positivo è arrivato dal tampone rapido. La società lo ha posto immediatamente in isolamento fiduciario e procederà come da protocollo nelle prossime ore ad un tampone molecolare per verificarne l’esito.

Domenica la Lube

Non ci volevano questi casi, proprio nella settimana che porta allo scontro al vertice contro Lube Civitanova: prima contro seconda che si contenderanno il titolo di campione d’inverno. Avanti tre punti, Perugia potrebbe anche perdere 3-2 per conservare la leadership in classifica, che garantisce anche un buon sorteggio per la final four di Coppa Italia.