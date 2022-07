Sofia a 93 anni si iscrive ad un corso di italiano e prende il diploma

Iscriversi ad un corso di lingua italiana e superare gli esami finali a 93 anni, non capita tutti i giorni. La curiosa vicenda riguarda una classe 1929, Sofiia Maksymchuk, protagonista mercoledì mattina all’università per stranieri di Perugia: il diploma lo ha ricevuto direttamente dal rettore Valerio De Cesaris.

Il traguardo

La donna ucraina ha frequentato a giugno il corso A1.1 di italiano superando poi l’esame finale. Non è finita qui perché a luglio farà quello per il livello di A1.2. Il diploma le è stato consegnato lunedì, «il quale ha voluto conoscerla e complimentarsi con lei per l’energia e lo spirito che l’ha portata sui banchi di Palazzo Gallenga, nonostante la sedia a rotelle». Ad accompagnare la 93enne c’erano la nipote e la pronipote, iscritte all’ateneo come lei. La docente è Silvia Sposini.