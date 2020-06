Sogesi: «Temiamo un addio all’Umbria»

«Come già fatto all’inizio del 2020, torniamo ad esprimere forte preoccupazione relativamente al futuro dell’azienda Sogesi, alla luce delle ultime notizie emerse sulle prospettive e sbocchi futuri». Così i consiglieri regionali del Partito Democratico, Donatella Porzi e Fabio Paparelli in una nota. «L’azienda – dicono Porzi e Paparelli – possiede sette stabilimenti in Italia, con 850 persone impiegate, 1.200 clienti serviti, 70 mila operatori vestiti, 20 mila posti letto gestiti, 795 mila buste di strumentario chirurgico consegnate ogni anno, 144.410 unità sterili processate. Lo stato di agitazione aperto nel sito di Cannara preoccupa per le quasi 70 famiglie coinvolte, ma la situazione non è diversa a Stroncone, dove di lavoratori coinvolti ce ne sono 130».

«Temiamo l’abbandono dell’Umbria»

«L’impressione – proseguono i due consiglieri del Pd – è che sia in atto una progressiva smobilitazione dell’azienda dall’Umbria, puntando su altri luoghi, come Abruzzo ed Emilia Romagna, dove trasferire il lavoro, per poi distribuire la biancheria su piattaforme locali. Il tutto producendo un drastico calo della manodopera da riassorbire e della retribuzione. In questo caso la pandemia non ha di certo aiutato, perché il settore alberghiero e della ristorazione, cliente abituale, è andato a picco».

«Subito tavolo in Regione»

«È in questo quadro – concludono Porzi e Paparelli – che torniamo a sollecitare l’apertura di un tavolo di crisi in Regione, affinché la presidente Tesei si prenda carico ufficialmente di quella che appare una nuova piaga del panorama umbro, già alle prese

con la ripartenza dopo la pandemia. Sarà un modo per ribadire e sottolineare che chi subentra negli appalti pubblici si debba far carico di tutto il personale impiegato».