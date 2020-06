Sogesi Cannara, scatta stato di agitazione

Tutto il personale da considerarsi in surplus a causa della perdita degli appalti nelle strutture sanitarie pubbliche di Umbria e Lazio. È ciò che ha comunicato la Sogesi ai sindacati: all’indomani della novità è stato annunciato dall’Ugl Chimici l’apertura dello stato di agitazione da parte dei 57 lavoratori che operano a Cannara.

Rabbia e timore

La decisione è arrivata al termine dell’assemblea andata in scena post comunicazione di esuberi da parte dell’azienda: «Da parte dei lavoratori – le parole del segretario provinciale Ugl Chimici Terni, Diego Mattioli – c’è rabbia e timore di dover perdere il proprio posto di lavoro. Capiamo perfettamente il loro stato d’animo e da parte nostra ci sarà il massimo impegno per trovare ogni possibile soluzione positiva. Innanzitutto occorre trovare la strada per garantire gli ammortizzatori sociali alle 57 famiglie il più a lungo possibile, sfruttando questo tempo per cercare nuove soluzioni in grado di garantire la continuità lavorativa. Sappiamo che la Sogesi ha vinto altri appalti in sedi diverse da quella umbra e Cannara potrebbe accogliere i materiali da lavorare. Questa potrebbe essere una delle soluzioni percorribili. Dunque, aspettando le risposte da parte dell’azienda – chiude – proclamiamo lo stato di agitazione dell’intero personale».