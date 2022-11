Solar Attack, la Regione stanzia 26 milioni per spingere verso il rinnovabile

Investire in energie rinnovabili conviene ancora di più. In un periodo di forte crisi energetica, ai benefici ambientali si aggiungono quelli economici con la Regione Umbria che ha pubblicato il bando per attivare Solar Attack.

In breve

Solar Attack è una manovra da 26 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese in rinnovabili dando una forte spinta alla transizione energetica con l’obiettivo di incentivare fortemente l’autoconsumo energetico, attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica derivante da fonte solare installati su edifici, pensiline o a terra e sistemi di accumulo fino a 100 Kwh. Gli incentivi sono diversi a seconda della “taglia” dell’investimento. Le domande potranno essere compilate dal 25 gennaio 2023 e inviate dalle ore 10 del 30 gennaio 2023 fino alle ore 12 del 28 febbraio 2023. Le informazioni e i relativi allegati si possono trovare nel bando (link).

L’incontro con gli imprenditori

Solar Attack è stato spiegato nei dettagli il 28 novembre mattina nella sede perugina di Confindustria Umbria. Presenti all’incontro con gli imprenditori erano il presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli, il Senior Advisor per la Transizione Energetica di Confindustria Massimo Beccarello e l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni. Briziarelli ha commentato: «Si tratta di una misura importante che recepisce molte delle richieste formulate dalla nostre aziende associate e di un intervento tempestivo e consistente in termini di risorse stanziate. La dotazione complessiva è di 26 milioni di euro. Ogni iniziativa che affronti in modo serio la nostra carenza di produzione di energia è sicuramente ben accetta». Fioroni ha aggiunto puntando il dito: «Nella politica energetica nazionale degli ultimi anni è mancata la capacità di programmare e fare scelte coraggiose. Nella manovra che sostiene fortemente l’autoconsumo c’è la volontà anche della Presidente Tesei. La manovra non ha mai previsto tante risorse sull’energia. Il solar attack è versatile e risponde alle varie esigenze delle imprese».

Sos bollette

Venerdì 2 dicembre alle 9 nella sala Paoloni della sede Confcommercio di Perugia è in programma un nuovo incontro dal titolo «SOS Bollette: facciamo il punto su controllo dei costi, incentivi, comunità energetiche». Il tema del seminario è la crisi energetica che sta mettendo a dura prova famiglie e imprese. Sarà aperto dal direttore di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni, moderato dal direttore Vasco Gargaglia e interverranno Paolo Serpolla di Sportello Energia di Seac Confcommercio su su assessment energetico, check bollette, credito d’imposta energia, Fabio Settequattrini e Riccardo Rossini di Ufficio incentivi di Confcommercio Umbria sul nuovo bando regionale che finanzia gli investimenti nel fotovoltaico e Massimiliano Baquè, architetto, progettista e ricercatore universitario in materia di Smart Cities e urban design, sul tema delle comunità energetiche.