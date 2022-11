«Sono un finanziere, può darmi 100 euro?». «No». E lui le dà un’ombrellata

Si è spacciato per un finanziere e ha tentato di indurre una donna a consegnargli 100 euro con la scusa di dover pagare una lavatrice. Il fatto è accaduto a Perugia e ha portato alla denuncia di un 36enne calabrese da anni domiciliato in città: l’uomo, oltre a fingere di essere un esponente delle fiamme gialle, ha detto che era il marito della vicina di casa. Tutto falso. Una volta vistosi scoperto ha colpito con un’ombrellata la vittima della truffa, quindi poco dopo è stato bloccato dai carabinieri intervenuti. C’è la denuncia per truffa e percosse.

Condividi questo articolo su