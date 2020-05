Sopralluogo fontana, opposizioni polemiche

Sopralluogo della maggioranza e polemiche anche di ‘stampo Covid’: la visita di lunedì al cantiere della fontana di piazza Tacito e le foto ‘social’ hanno fatto saltare sulla sedia le opposizioni in consiglio comunale. Che attaccano: «La fontana è il simbolo di tutta la città e i cantieri non possono essere utilizzati come palcoscenico elettorale – dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari del M5s, Pd, Senso Civico, Terni Immagina -. I lavoratori e i cittadini meritano rispetto e non di essere coinvolti in spot propagandistici. Tra l’altro gli atti per ridare via alla fontana di piazza Tacito sono stati votati unitariamente da tutto il consiglio, in un momento politico in cui la maggioranza era estramemente fragile dal punto di vista numerico. La gita esclusiva che hanno fatto nel pomeriggio i consiglieri di maggioranza non rende quindi il giusto onore alla nostra città. Dalle foto pubblicate dal consigliere Rossi sul suo profilo social – affermano le opposizioni – sembra inoltre che non siano state pienamente rispettate le norme relative al distanziamento fisico previste nel Dcpm. I consiglieri sembrano assembrati sul bordo della fontana di piazza Tacito e qualcuno senza mascherina. Ma ciò che lascia veramente perplessi è l’atteggiamento disinvolto e la presenza del presidente del consiglio comunale. I ruoli istituzionali vengono sempre più utilizzati per ritagliarsi spazi di privilegio – concludono Pd, M5s, Senso Civico e Terni Immagina – per provare a trasformare luoghi di tutti in luoghi di parte. Vengono bypassati i presidi democratici, quali le apposite commissioni consiliari, nelle quali è possibile procedere ad iniziative analoghe con gli accorgimenti opportuni e col supporto dei tecnici del ramo, quindi in modo certamente più utile alla città».

Condividi questo articolo su