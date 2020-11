Soroptimist Terni sostiene ‘Orange the World’: l’impegno

di Anna Rita Manuali

Il Soroptimist Club di Terni, presieduto da Alessandra Ascani, anche quest’anno, il 25 novembre in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’, sosterrà la campagna internazionale ‘Orange the World’ promossa dalla Federazione Europea e da UN Women, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, impegnato contro ogni forma di violenza e discriminazione contro le donne.

L’arco di Porta Sant’Angelo e la caserma dell’Arma di Terni

In tale ricorrenza saranno illuminati di arancione luoghi e simboli della città e del territorio: l’arco di Porta Sant’Angelo e la caserma dei carabinieri a Terni. Quest’ultima alla luce del protocollo d’intesa tra l’Arma dei carabinieri ed il Soroptimist sottoscritto nel 2015 che ha dato vita al progetto ‘Una Stanza tutta per sé’, con lo scopo di sostenere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite.

«Nel lockdown, impennata di casi di violenza»

Oltre ai citati, si illumineranno di arancione altri monumenti nei borghi di Arrone, Ferentillo, Montefranco e di altri paesi della provincia. Lo scopo è quello di creare un focus sulla violenza contro le donne, violenza fisica, psicologica, economica. Come dice la presidente del Soroptimist Club di Terni, Alessandra Ascani, «ovunque ci sia violazione dei diritti fondamentali, noi daremo voce a chi vive nel silenzio soprusi e prevaricazioni. Soprattutto in questo anno difficile, solo nei primi tre mesi di lockdown, c’è stato un aumento esponenziale di violenze e femminicidi, proprio in famiglia, nell’isolamento delle mura domestiche».

La ‘pandemia invisibile’

Una pandemia invisibile continua nel tempo e nelle culture: così l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definito la violenza sulle donne nel suo protrarsi nella Storia ed ultimamente aggravata proprio dall’isolamento, dalla rabbia, dalla paura per il futuro. Per questo il Soroptimist propone ancora una volta la sua campagna di sensibilizzazione tutta arancione ma riconoscibile con l’hashtag #OrangeTheWorldDecidoio. Una luce arancione per illuminare il buio.