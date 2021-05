Sorpresa a Perugia: Bocelli canta in piazza IV Novembre

Condividi questo articolo su

















Lì dove – appena due giorni fa – risuonavano cori da stadio e mortaretti (in occasione della promozione del Perugia in serie B) nel pomeriggio di martedì risuonavano le dolci note di ‘Dolce Sentire’ e dell’Ave Maria, intonate da Andrea Bocelli, davanti a pochi spettatori, richiamati dalla musica. L’evento in occasione della presentazione delle piazze di San Francesco. Un appuntamento che ha visto presenti, oltre a padre Fortunato, anche il presidente della Cei Gualtiero Bassetti.

Dolce Sentire di Andrea Bocelli

Bocelli: «Ora rialziamoci»

«È stato un anno doloroso – ha detto il tenore toscano – complicato e per qualcuno è stato un anno di disperazione, ma come dicevano i greci, dopo l’ acqua torna sempre il sole e speriamo che questo sole risplenda presto su ciascuno di noi; mi auguro che questo periodo possa essere quanto prima buttato alle spalle, quella finora vissuta è stata un’ esperienza singolare e da dimenticare al più presto.