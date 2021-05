Schianto nel pomeriggio di martedì in località Ferriera tra un camion ed un’autovettura. Ad avere la peggio il conducente di quest’ultimo veicolo, un 61enne, soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Perugia in codice verde. Fortunatamente nulla di serio per lui. Sul posto anche i carabinieri di Assisi.

