Sono stati sorpresi con 1,6 chilogrammi di cocaina e 4 etti di hashish. Questo il motivo che ha portato all’arresto di due cittadini albanesi di 20 e 26 anni a Foligno dopo l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile.

Tutto è nato dai movimenti sospetti del 26enne in bicicletta. I militari dell’Arma lo hanno ha inseguito e fermato e lui, nel contempo, ha cercato di liberarsi di alcuni involucri contenenti droga. «Gli operanti hanno così proceduto ad una perquisizione personale, poi estesa al domicilio dell’interessato, dove hanno sorpreso il complice 20enne nel tentativo di occultare un borsone con numerosi altri involucri di cocaina, per un peso complessivo di 1,6 kg e 400 g di hashish».

C’erano inoltre 6.095 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. In più cellulari e tablet. Per entrambi è scattato l’arresto e in attesa dell’udienza di convalida sono stati condotti nella casa di reclusione di Spoleto.