Sospiro di sollievo: Devid è vivo e sta bene

La bella notizia è arrivata nella mattinata di giovedì: Devid Rocchetti, il 23enne ternano trasferitosi per lavoro in Germania e che dallo scorso 17 giugno non aveva dato più notizie di sé, è stato ritrovato. Il giovane sta bene ed è stato individuato nella zona di Monaco di Baviera. Sospiro di sollievo per i familiari – a partire dalla madre – ed i tanti che lo conoscono. La donna, attraverso l’avvocato Massimo Minciarelli che si era impegnato per attivare le ricerche, si dice «felice e grata a tutti gli organi di polizia che si sono spesi» per rintracciare il ragazzo.

La madre: «Felice, grazie davvero a tutti»

«Sono stata contattata via Whatsapp dalla locanda ischitana presso cui mi avevano segnalato la presenza di Devid – racconta la madre ad umbriaOn -. Mio figlio si trovava presso un ristorante a Monaco di Baviera e questa mattina mi hanno contattata anche la questura di Terni e poi Devid che mi ha tranquillizzata circa le sue condizioni di salute. Sta bene e sembra avvia avuto un problema con lo smartphone (sic, ndR), non avendo più alcun numero per chiamare me e gli altri parenti. Sono contentissima che stia bene, ovviamente, e ringrazio davvero tutti quelli che si sono attivati in queste ore».