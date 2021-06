Giovane ternano scompare nel nulla in Germania. La madre: «Aiutatemi a trovarlo»

C’è grande apprensione, fra i suoi familiari ed i tanti che lo conoscono, per un ragazzo ternano di 23 anni – Devid Rocchetti – che dallo scorso 17 giugno non dà più notizie di sé. Il giovane si era stabilito in un piccolo comune a pochi chilometri da Monaco di Baviera (Germania) e ha lavorato, sembra soltanto per un giorno salvo poi sparire nel nulla, presso un ristorante della zona. È alto 1 metro ed 80 ed ha i capelli castani. Si tratterebbe della prima volta che il 23enne fa perdere le proprie tracce, elemento questo che aumenta ulteriormente la preoccupazione. Dal 17 giugno il suo telefono cellulare risulta spento e non c’è stato più alcun contatto con la madre, che vive a Terni. La donna, attraverso l’avvocato Massimo Minciarelli, ha interessato della vicenda la polizia di Stato, sporgendo denuncia presso la questura di Terni. Coinvolte anche le autorità tedesche di pubblica sicurezza. «La mamma di Devid – spiega l’avvocato Minciarelli – sta vivendo giorni di grande angoscia e spera che qualcuno possa aiutarla a ritrovare suo figlio».

Parla la madre di Devid

«Mio figlio – racconta la donna ad umbriaOn – è partito per la Germania fra l’8 e il 9 di giugno, perché aveva detto di aver trovato un lavoro a Monaco di Baviera come lavapiatti. I primi giorni è sempre stato in contatto con me e con l’altro mio figlio. Sembrava molto contento, ci aveva mandato anche le foto del ristorante dove lavorava (un ristorante lucano a Kirchheim bei München, in Florianstraße, ndR) e della camera dove alloggiava. Poi, a detta sua, i titolari non gli avevano voluto fare il contratto, mandandolo via. Dal 17 giugno non ho più avuto sue notizie. Ho contattato il ristorante e mi hanno detto che lui aveva lavorato soltanto un giorno lì e per questo mi sono preoccupata ancora di più. Anche se mio figlio mi aveva riferito di più giornate di lavoro. Lo stesso titolare, da me contattato, mi ha detto che Devid era stato avvistato in un altro locale, una locanda ischitana, e quindi tramite Facebook sono riuscita a trovare la pagina di questo secondo ristorante. Li ho contattati per sapere se lavorasse lì ma mi hanno risposto di no. Ora spero solo di poter avere presto sue notizie».