Parcheggi ‘illeciti’ in stalli riservati: multe più salate

Sanzioni raddoppiate per chi parcheggia sugli stalli riservati senza essere autorizzato. Esempio? Chi occupa – di casi non ne mancano mai – gli spazi destinati alle persone con disabilità: è una delle novità introdotte dal Decreto legge su investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale discusso giovedì pomeriggio in Consiglio dei ministri.

Parcheggi ‘rosa’

A parlarne nel dettaglio è Repubblica. Con il decreto odierno c’è il via libera ai parcheggi riservati per le donne in gravidanza nel Codice della strada – anche ai genitori con figli fino a due anni – e l’aumento delle sanzioni per chi occupa gli ‘stalli rosa’ senza autorizzazione. Per quel che concerne le multe la cifra è compresa tra i 168 ed i 672 euro per chi parcheggia sulle strisce gialle senza averne diritto.

La scelta per i Comuni

Infine alle amministrazioni comunali viene data la possibilità di riservare posti di sosta – anche temporanei – anche ai veicoli elettrici. Previsti incentivi ai Comuni per permettere la sosta gratuita alle persone con disabilità nelle strisce blu nel caso lo stallo riservato risulti occupato. A chiudere il cerchio l’aumento delle sanzioni per chi sosta nelle aree pedonali urbane.