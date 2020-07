Spaccia a Spoleto, arrestato 25enne

Una sorta di ‘ambulante’ della droga, pronto a muoversi nella prima periferia di Spoleto per incontrare gli affezionati clienti. A scoprirlo, ed arrestarlo, sono stati i carabinieri del Nor della Compagnia di Spoleto. Si tratta di un 25enne originario dell’Ucraina, fermato, perquisito e trovato con circa 160 grammi di marijuana e 30 di hashish, oltre ad un bilancino e ben 2.500 euro in contanti. A casa aveva un altro bilancino di precisione mentre nell’auto altri 2 mila euro. Un ‘ricco’ giro quello condotto dal giovane in città: per lui è scattato l’arresto in flagrante, poi convalidato dal tribunale spoletino.

Condividi questo articolo su