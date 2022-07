Condividi questo articolo su

















Nel pomeriggio di giovedì un incendio si è sviluppato lungo la SS75 – Centrale Umbra – nel territorio di Spello per un mezzo pesante che trasportava olio andato in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno e Assisi: «Temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Foligno, la strada statale 75 dal km 16,500 al km 20,660 a Spello», informa l’Anas. In loco anche le forze dell’ordine.